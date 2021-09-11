В Баку пройдут международные учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана

БАКУ /Trend/ - 12 сентября в Баку впервые стартуют совместные международные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана "Три брата-2021", сообщает в субботу Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

Основной целью совместных учений является совершенствование взаимодействия подразделений спецназа дружественных государств и стран-партнеров, подготовка к операциям в мирное и военное время, обмен знаниями и опытом.

Международные учения "Три брата-2021" продлятся до 20 сентября.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)