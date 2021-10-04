В Тбилиси стартовали учения с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии

БАКУ /Trend/ - В столице Грузии Тбилиси стартовали командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity–2021, в которых участвуют военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

В ходе учений, состоящих из теоретической и практической частей, военнослужащие трех стран и представители соответствующих государственных структур выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов.

Учения продлятся до восьмого октября.