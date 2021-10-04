Президент Ильхам Алиев: Проигравшей стороной в войне являются именно Сержик Саргсян и ему подобные, теперь он хочет обвинить в поражении Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Проигравшей стороной в войне являются именно Сержик Саргсян и ему подобные, теперь он хочет обвинить в поражении Пашиняна.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 октября в поселке Суговушан Тертерского района.