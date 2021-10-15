Хроника Победы: 15 октября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 15 октября:

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу NTV.

- На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Twitter была размещена публикация об освобождении ряда сел Физулинского, Джебраильского и Ходжавендского районов: "Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Арыш Физулинского района, Дошулу Джебраильского района, Эдише, Дюдюкчу, Эдилли, Чирагуз Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах – это Азербайджан!", - говорилось в публикации.

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью генеральному директору медиагруппы "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для российского агентства РИА Новости.

- На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в İnstagram была размещена публикация в связи с обстрелом армянской стороной похоронной процессии в Тертере.

- В результате предпринятых азербайджанской армией действий на разных направлениях фронта было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы и техники противника.

- Армянские вооруженные силы, грубо нарушив гуманитарное прекращение огня, подвергли обстрелу территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.

- Число скончавшихся в результате умышленного обстрела Арменией похоронной процессии в Тертере достигло 4 человек.

- Генпрокуратура Азербайджана сообщила о ранении двух мирных жителей в результате попадания в жилой дом выпущенного армянскими ВС снаряда в Агдаме.

- Ликвидирован командир воинской части, полковник ВС Армении.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)