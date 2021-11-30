Бывший премьер-министр Турции выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением военного вертолета

БАКУ / Trend / - Бывший премьер-министр Турции, экс-спикер Великого Национального собрания Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом он написал в Twitter.

"Да упокоит Всевышний души азербайджанских братьев, погибших в сегодняшнем крушении военного вертолета в Азербайджане, желаю терпения их семьям и близким. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - отметил Бинали Йылдырым.

( Автор: Орхан Набиев.. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)