Бывший премьер-министр Турции выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением военного вертолета
БАКУ / Trend / - Бывший премьер-министр Турции, экс-спикер Великого Национального собрания Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Азербайджане.
Как сообщает Trend, об этом он написал в Twitter.
"Да упокоит Всевышний души азербайджанских братьев, погибших в сегодняшнем крушении военного вертолета в Азербайджане, желаю терпения их семьям и близким. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - отметил Бинали Йылдырым.
( Автор: Орхан Набиев.. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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