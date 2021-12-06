Награждена группа сотрудников Счетной палаты Азербайджана - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 6 декабря подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Счетной палаты Азербайджана.
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