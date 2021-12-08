Омбудсмен Азербайджана о мерах по вопросу исполнения Арменией решения Международного суда
БАКУ /Trend/ - Мы верим, что будут приняты действенные меры в рамках международного права для незамедлительного исполнения Арменией решения Международного суда.
Как сообщает Trend, об этом сказала омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, комментируя решение Международного суда в Гааге от 7 декабря 2021 года.
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