Омбудсмен Азербайджана о мерах по вопросу исполнения Арменией решения Международного суда

БАКУ /Trend/ - Мы верим, что будут приняты действенные меры в рамках международного права для незамедлительного исполнения Арменией решения Международного суда.

Как сообщает Trend, об этом сказала омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, комментируя решение Международного суда в Гааге от 7 декабря 2021 года.

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