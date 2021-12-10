Пресечена очередная провокация Армении на кяльбаджарском направлении - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, сосредоточив дополнительные силы и боевую технику на басаркечарском участке государственной границы, совершили очередную провокацию, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"10 декабря, с 12:00, противник предпринял попытку обстрела позиций азербайджанской армии, дислоцированных на территории Кяльбаджарского района. В результате ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии в кратчайшие сроки, обстрел противника был подавлен, а провокационные действия - пресечены", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в министерстве, оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)