Некоторые маргинальные группы пытаются донести до общества новый законопроект "О медиа" в ином виде - азербайджанский депутат

Политика 14 декабря 2021 17:34 (UTC+04:00)
Некоторые маргинальные группы пытаются донести до общества новый законопроект "О медиа" в ином виде - азербайджанский депутат

БАКУ / Trend / - Некоторые маргинальные группы пытаются донести до общества новый законопроект "О медиа" в ином виде.

Как сообщает Trend, об этом заявил депутат Джавид Османов во время обсуждения нового законопроекта "О медиа" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Депутат отметил, что данные группы постоянно выступают против достижений Азербайджана.

"Эти предательские группировки также пытаются преуменьшить нашу победу в 44-дневной Отечественной войне, они выступают против крупных восстановительно-строительных работ, проводимых на освобожденных территориях. Эти люди утверждают, что якобы в новом законопроекте "О медиа" есть ограничения", - заявил Османов.

По его словам, предательские группировки открыто признали, что определили для себя другого "лидера", и это-премьер-министр Армении.

"Если ваш "лидер" находится в другом месте, вы не имеете морального права говорить о принятом в Азербайджане законе", - сказал Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

Некоторые маргинальные группы пытаются донести до общества новый законопроект "О медиа" в ином виде - азербайджанский депутат - Gallery Image
Некоторые маргинальные группы пытаются донести до общества новый законопроект "О медиа" в ином виде - азербайджанский депутат - Gallery Thumbnail
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