Идет активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе - вице-премьер России (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Идет активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук на конференции «Современное состояние и перспективы российско - азербайджанских отношений в контексте интегрированных процессов» в Баку.

«Университет ADA - это место, где хочется говорить о перспективах российско - азербайджанских отношений в контексте интеграции экономических процессов. Идет активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций. Нам хотелось бы рассказать о потенциале интеграционных процессов, которые идут на пространстве Евразии. С точки зрения международных отношений речь идет о макрорегионе. Мы видим, какие процессы идут в Северной Америке, Юго-Восточной Азии, следим за процессами реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь". В действительности об интеграции в евразийскую экономическую зону говорится мало. Сейчас нужно развиваться и делать все возможное для укрепления межрегиональных отношений. Укрепление отношений по формуле отдельных стран привело к идее разноуровневой интеграции», - сказал Оверчук.

По его словам, при формировании Евразийского экономического союза к этой структуре сразу же присоединился ряд стран, нацеленных на региональную интеграцию.

«Мы движемся по пути экономической интеграции. Сегодня мы видим, что регион превращается в макрорегион, выстаивается единая кооперация производства и доставки товаров. Мы сегодня работаем над созданием пространства трудящихся граждан и перевозки товаров. Совокупный ВВП стран ЕАЭС составил 1,3 триллиона долларов, торговля между странами - участницами организации - 55 миллиардов долларов. Идет опережающий рост торговли. За период с января по сентябрь торговля выросла на 32,7 процента. Мы вышли на допандемические показатели и превысили их примерно на 10 процентов. Мы в своих внутренних границах фактически отказались от всех видов контроля, кроме пограничного», - сказал Оверчук.

По словам вице-премьера, важным фактором является свободное передвижение людей.

Платить такие же налоги без дискриминации - это очень важный показатель, отметил он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)