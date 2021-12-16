Президент Ильхам Алиев вновь избран президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев вновь избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана, сообщили в четверг Trend в НОК.

«16 декабря состоялось восьмое отчетно - выборное заседание НОК в онлайн-формате. Сначала был заслушан отчет Исполнительного комитета и Ревизионной комиссии НОК. На заседании Президент Ильхам Алиев вновь избран президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана. Затем Президент Ильхам Алиев, Чингиз Гусейнзаде, Фарид Гайыбов, Азер Алиев, Земфира Мефтахетдинова, Назим Гусейнов, Намиг Абдуллаев, Фарид Мансуров, Фаиг Гараев, Кенуль Нуруллаева, Мариана Василева и Рамиль Гаджи были избраны членами Исполнительного комитета НОК. На заседании также были избраны члены Ревизионной комиссии структуры. Членами Ревизионной комиссии были избраны Людмила Шубина, Хиджран Шарифов, Балакиши Гасымов, Ниямеддин Пашаев и Яшар Баширов», - отметили в НОК.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)