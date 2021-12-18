Глава МИД Азербайджана обсудил с пакистанским коллегой ситуацию в Афганистане и региональные вопросы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе официального визита в Пакистан министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в субботу встретился с главой МИД Пакистана Махдумом Шахом Махмудом Куреши.

Как сообщили Trend в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана, поприветствовав азербайджанскую делегацию, Махдум Шах Махмуд Куреши охарактеризовал пакистано-азербайджанские отношения как отношения между двумя дружественными и братскими странами, отметив высокий уровень связей двух стран в политической сфере. Он подчеркнул перспективы развития сотрудничества в двусторонней торговле, инвестициях и энергетике.

Отметив безоговорочную политическую и моральную поддержку Пакистаном позиции Азербайджана, основанной на международном праве, по бывшему армяно-азербайджанскому конфликту, а также во время 44-дневной войны, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что азербайджанский народ с благодарностью вспоминает об этом. Наряду с высоким уровнем развития двусторонних отношений стран, министр отметил продолжающееся сотрудничество в трехстороннем формате, в том числе трехстороннюю встречу министров иностранных дел Азербайджана, Пакистана и Турции в этом году, а также встречу спикеров парламентов трех стран.

Было подчеркнуто, что очередное заседание экономической комиссии в этом году, а также встреча глав Азербайджана и Пакистана в рамках Саммита Организации экономического сотрудничества способствовали дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Рассказав о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, Джейхун Байрамов выразил признательность в связи с использованием опыта Пакистана в процессе разминирования и поддержку, оказанную этой страной Азербайджану.

Министры также обменялись мнениями по гуманитарной ситуации в Афганистане и другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.