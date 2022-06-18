Баку является мировым центром геополитической мысли - иностранные эксперты о значимости IX Глобального Бакинского форума

БАКУ /Trend/ - 16 июня под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу IX Глобальный Бакинский форум на тему «Угрозы глобальному миропорядку».

Американский аналитик Ирина Цукерман сказала Trend, что в этом году Глобальный Бакинский форум собрал почти 400 участников из 53 стран, что подчеркивает растущее влияние Азербайджана на международной арене.

«С участниками, включая нынешних и бывших глав государств, а также представителей молодежи, Форум демонстрирует стремление поддерживать динамичность мероприятия на высоком уровне и актуальность для широкой аудитории. Азербайджан процветает, играя все более важную роль в качестве поставщика энергии. Это особенно заметно в свете боевых действий в Украине. Азербайджан также партнер ЕС по таким вопросам, как возобновляемые источники энергии, высокие технологии и здравоохранение, учитывая его важную роль во время пандемии COVID-19», — сказала Цукерман.

Она отметила, что все более активное международное присутствие Азербайджана признано в том числе США.

«Азербайджан, вероятно, будет играть все более влиятельную роль в странах Центральной Азии. По этой причине Глобальный Бакинский форум превращается во все более широкое, посещаемое и разнообразное мероприятие, отражающее стремление Азербайджана к лидерству и более активную, а также приветствуемую международную роль, и, вероятно, станет еще более влиятельным международным собранием в ближайшие годы", - сказала она.

В свою очередь американский эксперт Питер Тейс сказал Trend, что IX Глобальный Бакинский форум является самым престижным международным мероприятием демократического мира.

«На этой конференции решаются самые насущные вопросы, а Президент Ильхам Алиев является выдающимся государственным деятелем, у которого Европейский союз и процветающие страны, безусловно, могут поучиться эффективным мерам государственного управления. Открытие форума 16 июня стало историческим событием, поскольку основные докладчики — одни из лучших государственных служащих и дипломатов», — сказал он.

Тейс добавил, что Баку является мировым центром геополитической мысли, и Президент Азербайджана Ильхам Алиев продемонстрировал высокий уровень лидерства, проводя такое мероприятие, которое привлекает все большее внимание и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в Азии.