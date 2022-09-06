Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана опровергло утверждения о гибели армянского военнослужащего якобы в результате обстрела азербайджанскими подразделениями.

Как сообщили Trend в министерстве, информация, распространяемая министерством обороны Армении о якобы обстреле азербайджано-армянской государственной границы подразделениями азербайджанской армии, в результате чего погиб военнослужащий вооруженных сил Армении, является ложной.

"Категорически опровергаем информацию армянской стороны", - отмечается в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)