Французская пресса написала о предотвращении азербайджанской армией провокации Армении

БАКУ /Trend/ - Парижская онлайн-газета Lagazetteaz.fr опубликовала статью о военной операции, проведенной азербайджанской армией в ответ на провокацию Армении.

Как сообщает в среду Trend, в статье отмечается, что в результате ответных мер, предпринятых азербайджанской армией против провокации Армении ночью 12 сентября, уничтожены все объекты военного назначения, возведенные вооруженными силами Армении на Лачинском, Кяльбаджарском и Зангиланском направлениях.

"Военно-политическому руководству Армении дорого обошлась очередная провокация против Азербайджана. Хотя официальный Ереван не раскрывает количество потерь, опасаясь реакции общества, их намного больше, чем у азербайджанской стороны, есть сотни раненых", - отмечается в статье.

В статье также подчеркнуто, что в последнее время поведение армянской стороны, как в политической, так и в военной сферах, говорило о том, что Армения готовится к реваншу, нападению на Азербайджан, намерена начать военные действия.

"Теперь официальный Ереван должен осознать, что план подготовки провокации против Азербайджана, опираясь на какую-либо внешнюю силу, нереализуем. Естественно, Азербайджан осуществлял все свои действия в соответствии с международным правом, с целью защиты своих границ, и в ходе ответных мер не было нанесено никакого ущерба населению Армении, гражданской инфраструктуре", - отмечено в статье.

(Перевод: Нубар Кулузаде)