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Али Асадов и Фуат Октай отбыли в Шушу (ФОТО)

Политика Материалы 5 ноября 2022 12:24 (UTC +04:00)
Али Асадов и Фуат Октай отбыли в Шушу (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 5 ноября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретил находящегося с официальным визитом в стране вице-президента Турции Фуата Октая в Физулинском международном аэропорту.

Как сообщает в субботу Trend, после ознакомления с международным аэропортом премьер-министр Азербайджана и вице-президент Турции отбыли в Шушу.

Напомним, что 4 ноября в Баку состоялась встреча один на один между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Али Асадов и Фуат Октай отбыли в Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуат Октай отбыли в Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуат Октай отбыли в Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуат Октай отбыли в Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуат Октай отбыли в Шушу (ФОТО)
Али Асадов и Фуат Октай отбыли в Шушу (ФОТО)
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