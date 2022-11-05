Али Асадов и Фуат Октай отбыли в Шушу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 ноября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретил находящегося с официальным визитом в стране вице-президента Турции Фуата Октая в Физулинском международном аэропорту.

Как сообщает в субботу Trend, после ознакомления с международным аэропортом премьер-министр Азербайджана и вице-президент Турции отбыли в Шушу.

Напомним, что 4 ноября в Баку состоялась встреча один на один между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

(Перевод: Фидан Мустафаева)