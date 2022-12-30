В Азербайджане будет принят Кодекс государственной службы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предполагается принятие Кодекса государственной службы.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом отражен в утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым Плане действий на 2023-2025 годы по реализации "Стратегии развития государственной службы в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы"

Кабинету министров, Государственному экзаменационному центру, министерствам юстиции, труда и социальной защиты населения Азербайджана поручено подготовить и представить соответствующий проект Кодекса государственной службы, улучшить правовое регулирование в сфере государственной службы, кодифицировать нормативные правовые акты в области государственной службы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)