Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Саудовской Аравии

БАКУ /Trend/ - 4 апреля 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены различные аспекты двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между двумя странами, а также региональные процессы.

Министры, обменявшись поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю священного месяца Рамазан, пожелали, чтобы этот благословенный месяц принес мир, единство и благополучие всему исламскому миру.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил наличие двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией, в том числе в политической, экономической, гуманитарной сферах, сфере энергетической безопасности и других областях, подчеркнул, что взаимные визиты и контакты играют важную роль в развитии отношений.

В частности, с удовлетворением была отмечена демонстрация взаимной поддержки и солидарности между двумя странами в рамках международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций (ООН), Движение неприсоединения (ДН) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС). Была подчеркнута важность прошлогоднего визита Фейсала бин Фархана Аль Сауда в нашу страну и проведенных в феврале текущего года консультаций между МИД.

Министр Фейсал бин Фархан Аль Сауд отметил, что существует большой потенциал для дальнейшего развития дружественных отношений между двумя странами. Говоря о важности контактов, взаимных визитов сторон, было отмечено, что такие контакты способствуют выходу на качественно новый этап отношений стран.