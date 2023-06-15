Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Мы видим большой потенциал сотрудничества с Пакистаном в сфере образования

Политика Материалы 15 июня 2023 14:09 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы видим большой потенциал сотрудничества с Пакистаном в сфере образования

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - Мы видим большой потенциал азербайджано-пакистанского сотрудничества в сфере образования. Сейчас в наших университетах получают образование 750 студентов из Пакистана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Для иллюстрации быстрого продвижения этого процесса он отметил, что в прошлом году число этих студентов было всего 100.

«Мы надеемся принять здесь еще больше наших молодых братьев из Пакистана», - отметил глава государства, добавив при этом, что азербайджанцы, которые учились в Пакистане, сегодня вносят свой вклад в развитие страны в разных областях.

Лента

Лента новостей

Читать все новости