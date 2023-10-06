Минобороны Армении прокомментировало информацию о визите делегации РФ в Ереван

БАКУ /Trend/ - Минобороны Армении не располагает информацией о визите делегации минобороны России в Ереван.

Как сообщает Trend, об этом армянским СМИ сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

По его словам, такая встреча не планируется.

Отметим, что российские СМИ распространили информацию о том, что делегация минобороны России сегодня отправится в Ереван обсуждать сроки вывода миротворцев из Карабаха.

«Делегация Минобороны России сегодня посетит Ереван. На встрече с армянской стороной будут обсуждаться конкретные сроки ухода российского миротворческого контингента из Карабаха», – сказали источники.

Отметим, что они едут в Армению, так как миротворцев выводить будут на базу в Гюмри.

Напомним, что российский миротворческий контингент был дислоцирован на части азербайджанских территорий в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года.