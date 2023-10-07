Резолюция ЕП против Азербайджана не представляет для нас никакой важности – Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Резолюция, принятая коррумпированными членами Европейского парламента (ЕП) против Азербайджана, не представляет для нас никакой важности.

Об этом сказал АЗЕРТАДЖ политический комментатор Сахиль Керимли, передает Trend.

По его словам, этот шаг ЕП - проявление политического лицемерия, цинизма и несправедливости.

"Возникает вопрос: зачем вводить санкции против Азербайджана? Мы справедливо боремся за свой суверенитет и территориальную целостность. Наше государство осуществляет меры против террора, сепаратизма в регионе. Если резолюция, угроза санкциями связаны с этим, то это означает, что некоторые европейские круги полностью потеряли совесть. Как видно, независимая политика Азербайджана, решительные шаги против террора сильно беспокоят европейские круги. В противном случае они не заняли бы такую лицемерную позицию против Азербайджана", - сказал С.Керимли .

Он отметил, что фактически не имеющий никакого влияния Европейский парламент должен быть распущен и реорганизован. "Антиазербайджанская политика некоторых европейских лидеров во главе с президентом Франции Макроном явно означает поддержку армянского сепаратизма. Это вызывает глубокое сожаление. Тем самым они опозорили себя в мире, еще больше дискредитировали себя. Таким образом, мы видим истинное лицо европейской "демократии", "справедливости". Конечно, такие шаги не могут сбить Азербайджан со своего пути. Резолюции, необоснованные заявления не могут изменить решительную и основанную на национальных интересах политику нашего государства", - сказал Сахиль Керимли, выразив уверенность в том, что наша страна добьется устойчивого мира на Южном Кавказе.