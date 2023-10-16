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Объявлена ​​дата следующего авиарейса из Азербайджана в Израиль

Политика Материалы 16 октября 2023 13:16 (UTC +04:00)
Объявлена ​​дата следующего авиарейса из Азербайджана в Израиль

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ – Объявлена ​​дата следующего авиарейса из Азербайджана в Израиль

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщается на странице посольства Израиля в Азербайджане в соцсети "Facebook".

Отмечается, что следующий рейс из Азербайджана в Израиль ожидается 18 октября.

"Информация о рейсе размещена на сайте Israel Airlines, где пассажиры могут приобрести билеты", - говорится в публикации посольства.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 300 человек, 3 300 получили ранения.

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