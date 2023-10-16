БАКУ/Trend/ – Объявлена ​​дата следующего авиарейса из Азербайджана в Израиль

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщается на странице посольства Израиля в Азербайджане в соцсети "Facebook".

Отмечается, что следующий рейс из Азербайджана в Израиль ожидается 18 октября.

"Информация о рейсе размещена на сайте Israel Airlines, где пассажиры могут приобрести билеты", - говорится в публикации посольства.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 300 человек, 3 300 получили ранения.