Хроника 44-дневной Отечественной войны: 21 октября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 21 октября 2020 года:

- На официальной странице в Twitter Президента Азербайджана Ильхама Алиева были размещены публикации об освобождении от оккупации ряда сел Физулинского и Джебраильского районов: "Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Геджагезлю, Ашагы Сейидахмедлы, Зергер Физулинского района, а также села Балъянд, Папы, Тулус, Гаджилы, Тинли Джебраильского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!".

- На официальной странице в Twitter Президента Ильхама Алиева были размещены публикации об освобождении от оккупации поселка Миндживан и 13 сел Зангиланского района: "Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации поселок Миндживан, села Хурама, Хумарлы, Сарыл, Бабайлы, Учунджю Агалы, Гаджаллы, Гырах Мюшлан, Удгюн, Турабад, Ичери Мюшлан, Меликли, Джахангирбейли, Бахарлы Зангиланского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!".

- Президент Ильхам Алиев дал интервью японской газете Nikkei.

- Минобороны Азербайджана представило последние данные с фронта, а также сообщило о ликвидации начальника артиллерии, командира дивизиона и командира батальона армянских ВС, уничтожении батальона 556-го полка армянской армии.

- Оборонное ведомство представило видеозапись ночных и дневных артиллерийских стрельб ВС Азербайджана.

- Минобороны распространило кадры из освобожденного от оккупации села Черекен Джабраильского района.

- Был уничтожен очередной армянский БПЛА, а также обнародована видеозапись брошенной армянскими частями на поле боя военной техники.

- Подразделения ПВО Азербайджана обнаружили и уничтожили еще 3 тактических БПЛА ВС Армении.

- Армения продолжила накалять ситуацию в прифронтовой зоне.