Хроника 44-дневной Отечественной войны: 23 октября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 23 октября 2020 года:

- Президент Ильхам Алиев разместил на своей странице в Twitter публикацию об освобождении сел Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района.

- Президент Ильхам Алиев разместил на своей странице в Twitter публикацию об освобождении сел Доланлар, Буньядлы Ходжавендского района, сел Даг Тумас, Нюсюс, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джебраильского района, сел Венедли и Мирзагасанлы Зангиланского района.

- Президент Ильхам Алиев провел телефонный разговор с отцом ставшего шехидом Национального героя Шукюра Гамидова.

- Министерство обороны распространило информацию о последней ситуации на фронте. Освобождены важные территории и высоты. Враг, покинув позиции, дезертировал.

- Территории Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов подверглись интенсивному обстрелу. Обезврежены 4 БПЛА врага.

- Распространены видеокадры уничтожения живой силы и бронетехники врага.

- Распространены видеокадры освобожденного от оккупации села Минбашылы Джебраильского района.

- Распространены видеокадры уничтожения добровольческих отрядов врага в Ходжавендском и Физулинском направлениях.

- Распространены видеокадры уничтожения артиллерийских подразделений и командный пункт ВС Армении в результате авиаударов.