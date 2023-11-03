Президент Ильхам Алиев: Необходимо еще больше наращивать сотрудничество между странами-членами Организации тюркских государств в таких сферах, как безопасность, оборона, оборонная промышленность

АСТАНА /Trend/ – К сожалению, сегодня в различных регионах мира грубо нарушаются нормы международного права.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая 3 ноября на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что когда вспыхивают войны и кровавые конфликты, основным гарантом безопасности, в первую очередь, становится оборонный потенциал стран.

"Считаю, что сотрудничество между странами-членами в таких сферах, как безопасность, оборона, оборонная промышленность должно наращиваться еще больше", - добавил Президент Ильхам Алиев.