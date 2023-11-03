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Президент Ильхам Алиев: Необходимо еще больше наращивать сотрудничество между странами-членами Организации тюркских государств в таких сферах, как безопасность, оборона, оборонная промышленность

Политика Материалы 3 ноября 2023 10:50 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Необходимо еще больше наращивать сотрудничество между странами-членами Организации тюркских государств в таких сферах, как безопасность, оборона, оборонная промышленность

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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АСТАНА /Trend/ – К сожалению, сегодня в различных регионах мира грубо нарушаются нормы международного права.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая 3 ноября на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что когда вспыхивают войны и кровавые конфликты, основным гарантом безопасности, в первую очередь, становится оборонный потенциал стран.

"Считаю, что сотрудничество между странами-членами в таких сферах, как безопасность, оборона, оборонная промышленность должно наращиваться еще больше", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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