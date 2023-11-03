Страны ОТГ поддержали процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Опубликован текст Астанинской декларации 10-го саммита Совета глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), который состоялся в столице Казахстана.

Как сообщает в пятницу Trend, в тексте декларации отмечается, что лидеры подтвердили свою приверженность развитию многостороннего сотрудничества в рамках ОТГ на основе общей истории, языка, культуры, традиций и ценностей тюркских народов.

В декларации отмечена важность проведения странами-членами консультаций для формирования единой позиции по региональным и международным вопросам, представляющим интерес для тюркского мира.

Кроме того, в декларации еще раз подтверждена поддержка нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ стран.

Напомним, что сегодня в столице Казахстана Астане состоялся 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств. На саммите подписаны совместный план действий по реализации транспортной программы ОТГ, а также Астанинский акт и Декларация Астанинского саммита.

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