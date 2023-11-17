В Азербайджане наблюдаются качественные изменения на рынке труда - Таир Миркишили

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдаются качественные изменения на рынке труда.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель комитета Таир Миркишили.

Он отметил, что около 93,4% рабочих мест, созданных за последние девять месяцев этого года, приходится на частный сектор.

"В первом полугодии 2023 года количество новых зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в целом превысило 81% от общего числа индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в 2022 году. Данный процесс также привел к качественным изменениям в этом направлении", - сказал председатель комитета.

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