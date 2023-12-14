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Завтра состоится заседание правления партии "Ени Азербайджан"

Политика Материалы 14 декабря 2023 10:26 (UTC +04:00)
Завтра состоится заседание правления партии "Ени Азербайджан"

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 15 декабря состоится расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Ожидается, что на заседании будет определен кандидат от правящей партии на внеочередных президентских выборах, назначенных на 7 февраля, сообщает Trend.

Отметим, что 12 декабря заместитель председателя партии - руководитель центрального аппарата Таир Будагов сообщил журналистам, что состоится заседание правления ПЕА.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, согласно которому 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.

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