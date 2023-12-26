Президент Ильхам Алиев встретился в Санкт-Петербурге с Президентом Александром Лукашенко (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Санкт-Петербурге с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Как сообщает Trend, на встрече было вновь с удовлетворением отмечено успешное развитие двусторонних дружественных отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах, подчеркнуто, что существует хороший потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества. Было указано, что встречи и контакты на высоком уровне способствуют укреплению двусторонних отношений.

Главы государств выразили уверенность, что наши связи и впредь будут укрепляться, состоялся обмен мнениями о дальнейших контактах и перспективах сотрудничества.