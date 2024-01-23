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Президент Ильхам Алиев утвердил Кодекс конкуренции

Политика Материалы 23 января 2024 17:34 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил Кодекс конкуренции

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон Азербайджанской Республики "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса Азербайджанской Республики о конкуренции и правовом регулировании в связи с этим", сообщает во вторник Trend.

Кодекс конкуренции состоит из 12 глав и 84 статей. Он определяет общие основы обеспечения, защиты и развития свободной и здоровой конкуренции в Азербайджанской Республике, государственного контроля за соблюдением конкурентного законодательства, регулирования в сфере конкуренции, организационно-правовые основы государственного регулирования естественных монополий, права и обязанности субъектов рынка, а также устанавливает ответственность за нарушение конкурентного законодательства.

Данный закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.

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