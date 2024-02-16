Михаил Мишустин позвонил Али Асадову

БАКУ /Trend/ - 16 февраля премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел телефонный разговор с главой Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Кабмина Азербайджана, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин позвонил премьер-министру Азербайджана Али Асадову и поздравил его с назначением на должность.

В ходе беседы стороны высоко оценили развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, выразили надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства.

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