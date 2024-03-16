Азербайджан подвергся кибератакам во время Второй Карабахской войны - посол Турции в Чехии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан подвергся кибератакам во время Второй Карабахской войны.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил посол Турции в Чехии Эгемен Багыш во время выступления на панельном заседании на тему "Искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты и новая парадигма безопасности в эпоху кибервойны" в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Искусственный интеллект должен применяться с пониманием большей социальной ответственности. Турция предлагает это.

Турция также имеет передовые технологии в области дронов. Но мы используем дроны на гуманной основе. Если мы оставим это искусственному интеллекту, это будет иметь большие последствия. Потому что у искусственного интеллекта нет человеческих ценностей и эмоций", - добавил Э.Багыш.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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