Омбудсмен Азербайджана об очередных фактах преступлений, совершенных Арменией

БАКУ /Trend/ - Сегодня были похоронены идентифицированные на днях останки Басиры Магеррамовой и Вагифа Магеррамова, пропавших без вести во время Ходжалинского геноцида, совершенного вооруженными силами Армении в феврале 1992 года.

Об этом говорится в заявлении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с появлением очередных фактов преступлений, совершенных Арменией против человечности, сообщает Trend.

Было отмечено, что останки членов одной семьи, ставших жертвами дискриминации, этнических чисток, были найдены 32 года спустя в массовом захоронении на территории Ходжалинского района. "Этот факт в очередной раз доказывает совершение Арменией военных преступлений, нарушение ею норм международного гуманитарного права. Еще раз напоминаем, что армянская сторона, грубо нарушая нормы международного права на протяжении почти 30 лет, лишила семьи почти 4000 пропавших без вести азербайджанцев права на получение информации о них, уклоняясь также от предоставления информации Азербайджану о местах массовых захоронений", - говорится в заявлении.

Отметим, что сегодня останки еще двух лиц (семейной пары), найденные в массовом захоронении в Ходжалы, были преданы земле.

Останки Магеррамовой Басиры Вели гызы и Магеррамова Вагифа Джамиль оглу, пропавших без вести во время Ходжалинского геноцида, сегодня были перезахоронены в Баку на кладбище поселка Забрат.

Напомним, что продолжаются исследования в связи с фактом обнаружения массового захоронения в ходе земляных работ, проводимых в рамках капитальных восстановительно-строительных работ в центре (вблизи бывшей ковровой фабрики) освобожденного от оккупации города Ходжалы.

В результате исследования человеческих останков было установлено, что они принадлежат по меньшей мере 18 лицам, среди которых, предположительно, четверо являлись несовершеннолетними. Они подвергались пыткам, физическому насилию и жестокому обращению. Эти люди не были похоронены в индивидуальном порядке в соответствии с религиозными обрядами, их тела не были должным образом сохранены для возможности идентификации, и не были обозначены знаками для определения их местоположения.

Кроме того, согласно ряду показателей, обнаруженные человеческие останки были захоронены по меньшей мере 25 лет назад.

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