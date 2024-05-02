Завершился сезон в Высшей лиге чемпионата Азербайджана по футзалу

БАКУ /Trend/ - Завершился сезон 2023/24 в Высшей лиге чемпионата Азербайджана по футзалу.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, сегодня прошли игры 20-го тура.

Поскольку «Рекорд клуб» был исключен из турнира, «Баку Файр» набрал 3 очка, не выйдя на поле. На этот раз «Нефтчи» играл без легионеров и победил «Ясамал Баку» со счетом 15:6. В последнем матче сезона в Высшей лиге «Араз-Нахчыван» забил U-19 8 безответных мячей.

Поcле окончания игры по итогам чемпионата лучшим командам и игрокам были вручены награды. Виталий Борисов признан лучшим главным тренером, а Реза Абгун, игрок "Нефтчи", забивший 57 голов, удостоен номинации самого результативного игрока. «Нефтчи» получил "бронзу", «Баку Файр» - "серебро", а «Араз-Нахчыван» - золотые медали и чемпионский трофей.

Награды вручили вице-президент Федерации футзала Азербайджана Эльшан Абасов и заместитель генерального секретаря АФФА Кямран Велиев.

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