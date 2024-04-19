В Азербайджане устанавливается новый случай прекращения поручительства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ответственность поручителя будет приостанавливаться со дня смерти должника до дня принятия наследства.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в предложенном изменении в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, в случае, если договором поручительства предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя по обязательству, предусмотренному этим договором, предлагается приостанавливать ответственность поручителя со дня смерти должника до дня принятия наследства.

Отметим, что согласно Гражданскому кодексу, поручитель по договору поручительства несет ответственность перед кредитором другого лица за полное или частичное исполнение данным лицом своих обязательств.

Договор поручительства также может быть заключен для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем. Договор поручительства должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение этого условия влечет недействительность договора поручительства.

После обсуждения проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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