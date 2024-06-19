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Мы рады, что Азербайджан примет COP29 - Мартин Эдлунд (Дополнено)

Политика Материалы 19 июня 2024 14:57 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан как страна, принимающая СOP29, имеет возможность продвигать здравоохранение в качестве важной части климатической политики и поощрять инвестиционную повестку дня, и мы рады, что Азербайджан проведет у себя это мероприятие.

Об этом сказал Trend генеральный директор организации "Malaria No More" Мартин Эдлунд.

Он отметил, что в прошлом году в COP28 впервые официально была включена тема здоровья.

"И у Азербайджана сегодня есть большая возможность как лидера не только говорить о политических обязательствах высокого уровня, но и превратить их в реальные финансовые обязательства, которые могут защитить здоровье людей и спасти их от кризиса здравоохранения, связанного с климатом", - добавил Эдлунд.

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