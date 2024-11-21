Джейхун Байрамов обсудил с египетским коллегой сотрудничество в области зеленой энергии

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел, миграции и работы с египтянами, проживающими за рубежом Арабской Республики Египет Бадром Абделати.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел, передает Trend.

В ходе телефонного разговора была подчеркнута важность дальнейшего развития дружественных отношений, двусторонних и многосторонних связей между Азербайджаном и Египтом, основанных на взаимном доверии.

Отмечена важность совершенствования координационной работы в рамках международных организаций и многосторонних форматов, наращивания совместных усилий в интересах двух стран.

Были доведены до сведения обсуждения, проведенные на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, роль этого мероприятия глобального значения в борьбе с изменением климата, что оно может создать дополнительные возможности для азербайджано-египетского сотрудничества в области зеленой энергии.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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