Определены круг и срок полномочий членов комиссии по борьбе с коррупцией

БАКУ /Trend/ - Определены нормы, регулирующие назначение членов Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией, их круг и срок полномочий.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в поправке к закону "Об утверждении Положения о Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией", утвержденной указом Президента Ильхама Алиева.

Члены Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики, определяемые Милли Меджлисом, избираются из числа депутатов, членов Счетной палаты Азербайджанской Республики и руководства Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Члены Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией, определяемые Милли Меджлисом, избираются на основании представления председателя Милли Меджлиса большинством голосов минимум 63 депутатов Милли Меджлиса.

Отбор кандидатов, выдвинутых для включения в состав Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией, оформляется решением Милли Меджлиса.

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