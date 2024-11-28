Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане станет возможным получение уведомления о негативной кредитной истории

Политика Материалы 28 ноября 2024 14:35 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О кредитных бюро".

Как сообщает в четверг Trend, согласно документу, уведомления о предоставленной в кредитное бюро негативной информации (любая информация, отрицательно характеризующая платежеспособность субъекта кредитной истории с момента возникновения его долгового обязательства и дисциплину исполнения долгового обязательства) будут передаваться кредитным бюро субъекту кредитной истории.

С этим изменением субъект кредитной истории получает право на бесплатное уведомление о негативной информации о нем, поступающей в кредитное бюро.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости