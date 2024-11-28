В Азербайджане станет возможным получение уведомления о негативной кредитной истории

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О кредитных бюро".

Как сообщает в четверг Trend, согласно документу, уведомления о предоставленной в кредитное бюро негативной информации (любая информация, отрицательно характеризующая платежеспособность субъекта кредитной истории с момента возникновения его долгового обязательства и дисциплину исполнения долгового обязательства) будут передаваться кредитным бюро субъекту кредитной истории.

С этим изменением субъект кредитной истории получает право на бесплатное уведомление о негативной информации о нем, поступающей в кредитное бюро.