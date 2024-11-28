Американское СМИ о последствиях колониальной политики Франции и других стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Известный политолог и журналист, основатель и генеральный директор Центра дипломатии Дона Грасиа Рэйчел Авраам в своей статье под заголовком "Климатическое правосудие — важное условие для колонизированных регионов", опубликованной на новостном сайте Ассоциации внешней политики, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, написала об экологических последствиях колониальной политики Франции и других европейских государств

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространил Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Сообщается, что впервые за более чем тридцать лет своего существования Межправительственная организация по вопросам изменения климата упомянула термин "колониализм" в своем отчете за 2022 год. В статье также говорится, что ведущие ученые в области климатологии признают, что колониализм был фактором климатического кризиса в прошлом и настоящем. Было подчеркнуто, что экологическая справедливость не может быть достигнута без устранения ущерба от колонизации.

Автор также подчеркивает, что посетив освобожденный от оккупации Карабах она стала свидетелем последствий созданного там армянами серьезного экологического кризиса. Она описала загрязненные реки без рыб, вырубленные деревья, сожжённые сельскохозяйственные угодья, разрушенные и окружённые заминированными участками тысячи домов, а также грунтовые дороги в выбоинах. Автор пишет, что Карабах, когда-то известный своей прекрасной экосистемой, после тридцатилетней армянской оккупации был назван «Хиросимой Кавказа». В статье отмечается, что сейчас Азербайджан восстанавливает Карабах как "зеленую" зону.

Полностью со статьей можно ознакомится по ссылке https://foreignpolicyblogs.com/2024/11/25/climate-justice-an-imperative-for-colonized-regions/

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