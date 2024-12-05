В Баку проходит VII форум солидарности азербайджанских волонтеров

БАКУ /Trend/ - 5 декабря в Бакинском Конгресс-центре проходит VII форум солидарности азербайджанских волонтеров, посвященный "Году солидарности во имя зеленого мира" и собравший более трех тысяч участников.

Как сообщает в четверг Trend, форум проводится в рамках "Недели волонтерства Азербайджана-2024" с 5 по 16 декабря при поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики, Союза волонтерских организаций Азербайджана, министерства экологии и природных ресурсов, министерства молодежи и спорта, "ASAN xidmət" и Общественного объединения "IDEA" .

В рамках форума с целью повышения занятости волонтеров, улучшения карьерных возможностей при поддержке Государственного агентства занятости населения Азербайджана были проведены выставка карьеры, выставка произведений искусства "От отходов к искусству", созданных волонтерами с использованием различных отходов (пластик, целлофановые пакеты и т.д.).

На официальной церемонии открытия форума прозвучал Государственный гимн, минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Затем министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов зачитал обращение Президента Ильхама Алиева к участникам форума.

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