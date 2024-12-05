БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам VII форума солидарности азербайджанских волонтеров.

Как сообщает Trend, в обращении говорится:

"Дорогая молодежь!

Приветствую вас – участников VII форума солидарности азербайджанских волонтеров и поздравляю с Международным днем добровольцев.

Волонтерское движение, получившее особый размах в нашей стране в 90-е годы прошлого века при благословении общенационального лидера Гейдара Алиева, ставшее примером привязанности к национально-духовным ценностям, служения Родине, является воплощением нынешней успешной деятельности азербайджанской молодежи во имя достижения общей цели. Благодаря всесторонней поддержке нашего государства ряды этого движения постоянно расширяются. Продвигаясь по пути восхождения, оно достигло нынешнего уровня развития и сумело охватить все сферы общественной жизни.

Организация вашего форума в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» представляет особое значение. Так, наши волонтеры, которые в своей практической деятельности всегда руководствуются такими высшими человеческими качествами, как доброта, самоотверженность и бескорыстная помощь, вносят большой вклад в дело просвещения граждан в сфере защиты природы и окружающей среды. В дни проведения в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), являющейся одним из самых крупномасштабных и важных мероприятий в мире, они достойно справились со своими задачами.

В результате полного восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности мы уже переживаем новый этап истории нашей независимости. Проводятся беспрецедентные строительные работы для скорейшего возрождения жизни на освобожденных от оккупации территориях. Волонтеры, которые, в соответствии с основными принципами молодежной политики, своими инновационными социальными инициативами служат устойчивому прогрессу нашей страны, активно участвуют в процессе Великого возвращения.

Верю, что вы и впредь будете считать целью своей жизни глубокую преданность национальной государственности, приложите все свои знания и умения во имя наращивания мощи нашей Родины. Желаю каждому из вас успехов в будущих делах".