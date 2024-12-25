Нуман Куртулмуш выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой

БАКУ /Trend/ - Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш позвонил спикеру Милли Меджлиса Азербайджана Сахибе Гафаровой.

Как сообщает Trend со ссылкой на Милли Меджлис, Нуман Куртулмуш выразил соболезнования спикеру Милли Меджлиса, а также семьям и близким погибших при крушении самолёта авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» близ Актау и пожелал пострадавшим скорейшего исцеления.

Спикер Сахиба Гафарова поблагодарила за соболезнования.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.

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