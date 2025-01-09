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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Ираклию Кобахидзе

Политика Материалы 9 января 2025 16:19 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Ираклию Кобахидзе
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе в связи с гибелью пятерых детей в результате пожара в селе Саберио Гальского района, сообщает в четверг Trend.

"Уважаемый господин Премьер-министр,

Глубоко потрясены известием о гибели пятерых детей в результате пожара в селе Саберио Гальского района.

Разделяя Вашу скорбь в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших детей, всему народу Грузии", - говорится в письме.

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