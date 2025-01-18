Сотрудничество Турции с Азербайджаном не зависит от времени и места - Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Турции с Азербайджаном не зависит от времени и места.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая сегдня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Министр отметил, что Азербайджан был рядом с Турцией в трудные времена.

"Мы будем продолжать идти этим же путем и прилагать все усилия для дальнейшего развития наших отношений. Нам нужно работать усерднее, чтобы достичь нашей торговой цели в 15 миллиардов долларов.

Мы хотим, чтобы проект железной дороги Карс-Нахчыван начал функционировать как можно скорее", - добавил Х.Фидан.

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