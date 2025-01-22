Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом

БАКУ /Trend/ - 22 января 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Турецкой Республики Хакану Фидану.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, министр Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с пожаром в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая провинции Болу. Он пожелал упокоения душам погибших, терпения их родным, исцеления пострадавшим.

Было отмечено, что Азербайджанская Республика солидарна с братской Турцией в эти трудные дни и разделяет ее горе, была выражена надежда на то, что подобная трагедия больше никогда не повторится, доведено до внимания, что наша страна готова оказать любую помощь.

Министр Хакан Фидан поблагодарил за соболезнования и поддержку, оказанную в эти тяжелые дни.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!