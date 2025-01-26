Информация о референдуме и новой Конституции в Азербайджане не соответствует действительности

БАКУ/Trend/- В последнее время распространяется информация о том, что якобы в Азербайджане будет принята новая Конституция и в течение этого года состоится референдум.

Как сообщили Trend источники в правительстве, в настоящее время такого вопроса на повестке дня Азербайджана нет.

«На повестке дня нет обсуждений, связанных с изменениями в Конституции. Мы не готовимся к таким изменениям. Недавние заявления о том, что в Азербайджане якобы обсуждается такой вопрос - ложные, необоснованные и безответственные», - сообщил источник.

Отметим, что ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что в Азербайджане в этом году ожидаются изменения в Конституции и проведение референдума.