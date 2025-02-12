Армянская сторона через представителей ЕС пытается собрать информацию о дислокации азербайджанских подразделений (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 12 февраля в полдень на позиции вооруженных сил Армении в направлении Ханазаха Горусского района, напротив населенного пункта Малибей Лачинского района, прибыли три автомобиля – один УАЗ-Patriot и два Land Cruiser LX.

Как сообщает Trend, технические средства наблюдения зафиксировали, как три человека, выйдя из машин, осматривали территорию и вели фото- и видеосъемку в направлении позиций азербайджанских подразделений.

Армянская сторона посредством подобных «мониторингов» пытается собрать разведывательную информацию о местах дислокации азербайджанских подразделений и их боевых позициях. Кроме того, предпринимаются попытки спровоцировать азербайджанских военнослужащих, в том числе через инциденты с участием представителей миссии наблюдателей Евросоюза.