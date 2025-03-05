Турция и Азербайджан стремятся к миру и сотрудничеству в регионе — Эрдоган

БАКУ/ Trend/ - Турция и Азербайджан хотят мира и сотрудничества в регионе.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем аккаунте в соцсети X.

«Мне было очень приятно принимать в Турции моего брата, Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Мы добиваемся значительного прогресса во всех областях наших братских отношений, воплощенных в девизе "Одна нация, два государства",» — отметил он.

Эрдоган подчеркнул, что отношения между странами продолжают развиваться в различных сферах, от обороны до торговли. Особое внимание он уделил энергетическому сектору, в котором реализовано множество совместных проектов.

«Турция и Азербайджан выступают за мир, безопасность и процветание. Мы стремимся к миру в нашем регионе, к сотрудничеству и совместному развитию», — добавил президент Турции.

Он выразил надежду, что в будущем обе страны будут решительно работать над проектами, направленными на региональный мир и процветание.