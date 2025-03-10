Армения отказывается предоставлять информацию о местах захоронений - замначальника СГБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения отказывается предоставлять информацию о местах захоронений под разными предлогами.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня заместитель начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Шарафет Гасанов, во время выступления на презентации "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике".

Он подчеркнул, что в результате агрессии Армении было полностью разрушено более 900 населенных пунктов, нанесен ущерб на миллиарды долларов, 10 тысяч гектаров территории загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Ш.Гасанов отметил, что 107 человек были убиты после пленения с применением пыток.

"Основная информация о пропавших без вести находится у армянской стороны. Армения отказывается предоставлять информацию о местах захоронений под разными предлогами. Большинство полевых командиров живы и живут в Армении", - также отметил он.

Шарафет Гасанов сказал, что за 30 лет оккупации территории были загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами, произошел 191 инцидент, в результате которых 70 человек погибли, 314 получили ранения.

Отметим, что сегодня Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана проводится презентация "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике" Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (International Commission on Missing Persons - ICMP).

В мероприятии, проходящем в Баку принимают участие члены и сотрудники рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайдана, высокопоставленные представители Международной комиссии, депутаты, руководящие лица соответствующих государственных органов, представители НПО и СМИ.

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